Liguria in "zona gialla" da lunedì, ma l'apertura delle scuole superiori slitta di una settimana (Di sabato 9 gennaio 2021) Alle superiori resta la didattica a distanza, Toti: «Meglio essere prudenti». Bar e ristoranti aperti fino alle 18. Consentito muoversi solo nella regione

GiovanniToti : La #Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Questa la collocazione stabilita per la… - lucainge_tweet : Liguria in zona gialla, firmata l’ordinanza per la DaD dall’11 al 15 gennaio - tigullio_tweet : Liguria in zona gialla, firmata l’ordinanza per la DaD dall’11 al 15 gennaio - riviera24 : Dall’11 gennaio in Liguria didattica a distanza per le scuole superiori, Toti: «Siamo al limite della zona arancion… - sulsitodisimone : RT @fo1984: @AndreaStair ma l’Rt in Liguria è 1,2 “e questo giustifica la zona gialla”...mah forse non ho capito i cut off io -