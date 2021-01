Jasmine Carrisi a Verissimo parla di suo padre: “Lo farei duettare con un trapper” (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ingresso di Jasmine Carrisi a Verissimo è segnato dalla note di Ego, il singolo con il quale la figlia d’arte si è lanciata nel mondo della musica. Sfoggia un sorriso smagliante, Jasmine, mentre si muove verso il salotto di Silvia Toffanin per raccontare il suo quotidiano. Il focus è principalmente sulla sua famiglia. Inevitabilmente Carrisi è un cognome che fa rima con buona parte della musica italiana. Il padre, Al Bano, è una delle voci più amate del Belpaese e per questo la giovanissima Jasmine racconta che talvolta risente del grande rumore mediatico mosso dalla stampa nei confronti della sua famiglia. “Spesso sono notizie non vere”, racconta con un riferimento ad alcuni momenti di tensione vissuti a scuola. Come può fare trap la figlia di Al Bano? “Lui è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ingresso diè segnato dalla note di Ego, il singolo con il quale la figlia d’arte si è lanciata nel mondo della musica. Sfoggia un sorriso smagliante,, mentre si muove verso il salotto di Silvia Toffanin per raccontare il suo quotidiano. Il focus è principalmente sulla sua famiglia. Inevitabilmenteè un cognome che fa rima con buona parte della musica italiana. Il, Al Bano, è una delle voci più amate del Belpaese e per questo la giovanissimaracconta che talvolta risente del grande rumore mediatico mosso dalla stampa nei confronti della sua famiglia. “Spesso sono notizie non vere”, racconta con un riferimento ad alcuni momenti di tensione vissuti a scuola. Come può fare trap la figlia di Al Bano? “Lui è ...

Cathepanno : Jasmine Carrisi e Valentina Zenere. Solo a me sembrano quasi uguali ? Potrebbero essere sorelle - claudiapani92 : RT @michele__merlo: Migliaia di giovani artisti fanno fatica ad emergere, poi arriva Jasmine Carrisi che prima fa il giudice a The Voice su… - FanFerrante : Francesco Monte, Jasmine Carrisi, Malgioglio: poco budget oggi a #Verissimo? #gfvip - PivaPaola : RT @michele__merlo: Migliaia di giovani artisti fanno fatica ad emergere, poi arriva Jasmine Carrisi che prima fa il giudice a The Voice su… - ciro_clienti : Qui ridiamo e scherziamo ma tra un paio di anni ci ritroveremo Francesco Monte e Jasmine Carrisi nei Big di Sanremo… -