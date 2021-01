Gravina sulla sentenza di Juve-Napoli | “Il Coni non doveva diventare il terzo grado di giudizio”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021) Alla vigilia della sua ricandidatura alla presidenza federale Gabrieleha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche delladel collegio di garanzia delsu«Il collegio di garanzia ha un ruolo ben chiaro nella giustizia sportiva. È la nostra cassazione. Ma la Cassazione è un giudice di legittimità. Non dovrebbe entrare nel merito eundi. Urge un chiarimento legislativo. Altrimenti saremo costretti a ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato contro le sentenze del». Lastabilisce che la quarantena soft del protocollo non deroga a quella hard disposta dalle Asl. Questo non è un ...