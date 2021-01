Elon Musk supera Bezos: è lui il più ricco del pianeta (Di sabato 9 gennaio 2021) Elon Musk da giovedì è più l’uomo più ricco del mondo. Le azioni della casa automobilistica elettrica Tesla sono aumentate del 6% spingendo l’imprenditore sudafricano al primo posto. E’ così che Musk supera Bezos. La fortuna personale di Musk è legata principalmente dal prezzo delle azioni di Tesla che nel 2020 hanno registrato uno stratosferico +743%. Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021)da giovedì è più l’uomo piùdel mondo. Le azioni della casa automobilistica elettrica Tesla sono aumentate del 6% spingendo l’imprenditore sudafricano al primo posto. E’ così che. La fortuna personale diè legata principalmente dal prezzo delle azioni di Tesla che nel 2020 hanno registrato uno stratosferico +743%.

