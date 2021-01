È un problema non fantasticare sul proprio partner durante la masturbazione? (Di sabato 9 gennaio 2021) Di masturbazione femminile si parla ancora pochissimo e anche quando lo si fa ciò che ne emerge è una realtà quanto meno distorta o nebulosa, a causa dei tanti, troppi, tabù ancora in voga sulla questione e in generale sul binomio donne-piacere sessuale. A riaccendere il focus è stata una puntata della nuova serie di Shonda Rhimes, Bridgerton, in onda su Netflix. Nell’episodio in questione, la protagonista Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor, impara, non senza difficoltà, a masturbarsi in un’epoca, il 1813, in cui le domande al riguardo erano tante e non si poteva ricorrere a Google per fare chiarezza e affermare se stesse e la propria emancipazione, anche attraverso del buon sesso fai da te. Quando in una scena il duca Simon Basset, sex simbol indiscusso della serie, le chiede cosa pensasse in quel momento, lei risponde senza esitazione: «Ho pensato a te quando mi sono toccata, penso sempre a te». Ma è sempre vero che durante l’autoerotismo si pensi al partner o alla persona amata? La risposta è no e, come spiega la psicologa e sessuologa Azzurra Carrozzo, «non ci si deve affatto sentire in colpa». Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Di masturbazione femminile si parla ancora pochissimo e anche quando lo si fa ciò che ne emerge è una realtà quanto meno distorta o nebulosa, a causa dei tanti, troppi, tabù ancora in voga sulla questione e in generale sul binomio donne-piacere sessuale. A riaccendere il focus è stata una puntata della nuova serie di Shonda Rhimes, Bridgerton, in onda su Netflix. Nell’episodio in questione, la protagonista Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor, impara, non senza difficoltà, a masturbarsi in un’epoca, il 1813, in cui le domande al riguardo erano tante e non si poteva ricorrere a Google per fare chiarezza e affermare se stesse e la propria emancipazione, anche attraverso del buon sesso fai da te. Quando in una scena il duca Simon Basset, sex simbol indiscusso della serie, le chiede cosa pensasse in quel momento, lei risponde senza esitazione: «Ho pensato a te quando mi sono toccata, penso sempre a te». Ma è sempre vero che durante l’autoerotismo si pensi al partner o alla persona amata? La risposta è no e, come spiega la psicologa e sessuologa Azzurra Carrozzo, «non ci si deve affatto sentire in colpa».

Ultime Notizie dalla rete : problema non Gallo: "Le miniere della Sicilia non siano più un problema ma un’opportunità" AgrigentoOGGi.it È un problema non fantasticare sul proprio partner durante la masturbazione?

Avere fantasie sessuali che escano dalla coppia mentre ci si masturba non è quasi mai è una spia di malessere nella relazione quindi, se vi capita, godetevela senza troppi pensieri ...

Il Napoli non migliorerà esonerando Gattuso. Così come non è migliorato con l'esonero di Ancelotti

E allora, per quanto sia consolatorio ed anche ottimistico, si fa fatica a credere che questa squadra possa migliorare cambiando allenatore. Confesso che, per quanto suggestiva fosse l’idea di un Gatt ...

