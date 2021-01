David Bowie visto da vicino | due interviste indimenticabili

Leggi su panorama

(Di sabato 9 gennaio 2021) Era tra quegli artisti che avevo sempre desiderato intervistare. Di persona, ovviamente. La prima occasione si palesò nel 1999 poco prima della pubblicazione dell'album Hours. L'appuntamento era di quelli che non si possono mancare: una chiacchierata "one to one" negli studi della Emi Virgin a New York. Arrivai a destinazione e lo aspettai in una mastodontica sala riunioni, troppo grande per essere una sala d'attesa. Per riempire quel salone sterminato, ci voleva lui con il suo carisma. Fece un ingresso silenzioso, accompagnato da una PR che me lo presentò spiegandogli che ero italiano e che mi trovavo lì per un'intervista da pubblicare su un mensile chiamato Tutto Musica. Fa una certa impressione trovarsi davanti la storia della musica ma anche uno degli artisti che hanno scritto la colonna sonora di milioni di vite, inclusa la mia... 'L'inizio fu folgorante....