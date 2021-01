Crisi di governo, anche Zingaretti e Di Maio alzano la voce (Di sabato 9 gennaio 2021) Il rischio di una Crisi di governo è ormai alle porte, PD e M5s provano a guidare la transizione. La Crisi di governo è sempre più alle porte, e alla festa della discussione si sono aggiunti anche i due grandi esclusi: Zingaretti e Di Maio, con i rispettivi Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Nonostante il Ministro degli Esteri non sia più il capo politico del Movimento, lo spessore politico di Vito Crimi gli ha comunque permesso di tessere serenamente le fila della compagine in questi mesi. Esito di questo trambusto interno è stato il dimezzamento dei consensi. Ormai nella maggioranza nessuno si fida più di nessuno. Non solo Conte e Renzi, che neppure si parlano, siccome il primo insegue da tre giorni il secondo che si nega persino al ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Il rischio di unadiè ormai alle porte, PD e M5s provano a guidare la transizione. Ladiè sempre più alle porte, e alla festa della discussione si sono aggiuntii due grandi esclusi:e Di, con i rispettivi Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Nonostante il Ministro degli Esteri non sia più il capo politico del Movimento, lo spessore politico di Vito Crimi gli ha comunque permesso di tessere serenamente le fila della compagine in questi mesi. Esito di questo trambusto interno è stato il dimezzamento dei consensi. Ormai nella maggioranza nessuno si fida più di nessuno. Non solo Conte e Renzi, che neppure si parlano, siccome il primo insegue da tre giorni il secondo che si nega persino al ...

LegaSalvini : Carlo Nordio: 'Non è vero che una crisi di governo, o addirittura l’appello alle urne, sia incompatibile con un’eme… - lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - ricpuglisi : Le veline governative verso i mass media intorno alla crisi di governo mi sembrano condizione sufficiente per mette… - christianrocca : RT @Linkiesta: #Renzi e #Conte continuano a trattare a oltranza, i renziani sono su di giri mentre il premier promette, annuncia, frena, co… - Luongo11 : #TeresaBellanova: #Conte dovrebbe 'prendere atto che questa esperienza di governo è conclusa -