Classifica Tour de Ski 2021: domina Alexander Bolshunov, decimo Francesco De Fabiani (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, in Val di Fiemme: domani, domenica 10 gennaio, è in programma la mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione. Questa la graduatoria maschile alla vigilia dell'ultima fatica. Classifica GENERALE Tour DE SKI 2021 1 Bolshunov Alexander RUS 2:59:38 2 MANIFICAT Maurice FRA +3:22 3 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +3:27 4 MALTSEV Artem RUS +3:27 5 SPITSOV Denis RUS +3:50 6 BELOV Evgeniy RUS +5:00 7 COLOGNA Dario SUI +5:07 8 MELNICHENKO Andrey RUS +5:13 9 PARISSE Clement FRA +5:4310 DE Fabiani Francesco ITA +6:01 11 LAPALUS Hugo FRA +6:06 12 SEMIKOV Ilia RUS +6:24 13 SVENSSON Oskar SWE +6:3314 PELLEGRINO ...

