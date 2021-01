Cava de’ Tirreni, potenziamento ospedale: le richieste a De Luca (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nel corso del Consiglio Comunale del 7 gennaio l’assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti, ha presentato un ordine del giorno, redatto d’intesa con il Sindaco Vincenzo Servalli e la Presidente della Commissione Sanità Paola Landi, sul futuro del Plesso Ospedaliero “S. Maria Incoronata dell’Olmo” e sulla Medicina Territoriale. Nel documento “si chiede con determinazione alla Giunta Regionale di adottare tutte le misure necessarie per consentire, superato il periodo emergenziale, la piena funzionalità dell’ospedale ‘S. Maria Incoronata dell’Olmo’ programmando la riapertura di tutti reparti a cominciare dalla terapia intensiva; la separazione di reparti attualmente accorpati ed il rientro di tutto il personale allocato presso i reparti Covid 19 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutide’(Sa) – Nel corso del Consiglio Comunale del 7 gennaio l’assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti, ha presentato un ordine del giorno, redatto d’intesa con il Sindaco Vincenzo Servalli e la Presidente della Commissione Sanità Paola Landi, sul futuro del Plesso Ospedaliero “S. Maria Incoronata dell’Olmo” e sulla Medicina Territoriale. Nel documento “si chiede con determinazione alla Giunta Regionale di adottare tutte le misure necessarie per consentire, superato il periodo emergenziale, la piena funzionalità dell’‘S. Maria Incoronata dell’Olmo’ programmando la riapertura di tutti reparti a cominciare dalla terapia intensiva; la separazione di reparti attualmente accorpati ed il rientro di tutto il personale allocato presso i reparti Covid 19 ...

erica_fromParis : RT @F1Daviderusso: Un ricordo per Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi ad un GP di #F1. Napoletana, a 22 anni vinse la… - levinwski : RT @F1Daviderusso: Un ricordo per Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi ad un GP di #F1. Napoletana, a 22 anni vinse la… - tackleduro : RT @bennygiardina: Sul campo di Cava de' Tirreni probabilmente non viene fatta manutenzione dai tempi di Cavese-Milan - erikaconlakappa : RT @F1Daviderusso: Un ricordo per Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi ad un GP di #F1. Napoletana, a 22 anni vinse la… - IBeefsquatch : RT @F1Daviderusso: Un ricordo per Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi ad un GP di #F1. Napoletana, a 22 anni vinse la… -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ : “Promuoviamo le best practice delle aziende impegnate nel rafforzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro†Yahoo Notizie