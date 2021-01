Can Yaman a Roma: il video della folla fa arrabbiare il capo della Polizia (Di sabato 9 gennaio 2021) Can Yaman è stato multato a Roma per aver favorito un assembramento di fronte al suo hotel violando, in questo modo, le normative anti-Covid. Il video della folla radunatasi intorno all'hotel di Can Yaman a Roma ha infastidito il capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha commentato i fatti dichiarando: "è un comportamento inaccettabile e un assembramento assolutamente ingiustificato"; Gabrielli ha anche chiesto ai suoi collaboratori una relazione per una "immediata e dettagliata indagine" su quanto avvenuto. L'attore turco è stato multato a Roma per aver violato le norme anti-Covid, la sanzione di 400 euro gli è stata imposta a causa all'assembramento che si è creato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021) Canè stato multato aper aver favorito un assembramento di fronte al suo hotel violando, in questo modo, le normative anti-Covid. Ilradunatasi intorno all'hotel di Canha infastidito il, Franco Gabrielli, che ha commentato i fatti dichiarando: "è un comportamento inaccettabile e un assembramento assolutamente ingiustificato"; Gabrielli ha anche chiesto ai suoi collaboratori una relazione per una "immediata e dettagliata indagine" su quanto avvenuto. L'attore turco è stato multato aper aver violato le norme anti-Covid, la sanzione di 400 euro gli è stata imposta a causa all'assembramento che si è creato ...

