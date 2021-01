William e Kate Middleton | «nel 2021 un viaggio in California da Harry e Meghan»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il quartetto reale di casa Windsor potrebbe riformarsi nei prossimi mesi in terra americana. Stando a quanto riportato da US Weekly, infatti, William d’Inghilterra e Kate Middleton avrebbero intenzione di organizzare a breve un viaggio negli Stati Uniti, nel quale ovviamente sarebbe compresa una visita al principe Harry e Meghan Marke. Un incontro che calmerebbe le acque dopo i recenti attriti in famiglia.