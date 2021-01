Una Canzone d’Amore Buttata Via è il nuovo singolo di Vasco | scritto per essere cantata in uno stadio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Stanotte ho sognato che mi fermavo a chiacchierare amabilmente con Daria Bignardi. La cosa mi ha sorpresa. Io non sogno mai. O almeno non me ne ricordo. Lo so. So bene che chiunque abbia anche una vaga infarinatura di psicologia mi direbbe che tutti sogniamo. Parlerebbe di rimozione, di subconscio e inconscio, proverebbe addirittura a azzardare lati oscuri del mio passato che provano a emergere. Ora, a prescindere che sarei davvero curioso di sapere che lati oscuri del mio passato potrebbero mai prendere nel mondo ipotetico dei miei sogni la faccia di Daria Bignardi, ci terrei benevolamente, benevolamente nei confronti di chi si fosse appena trovato a alzare il ditino per muovere quelle mozioni che se le ho appena elencate, seppur a volo d’angelo, non è casuale, e quel mio porre prima la frasetta “io non sogno mai” alla frasetta “o almeno non me ne ricordo” era un modo, ...