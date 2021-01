Topshop chiude il suo flagship store a Londra

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il negozio dial 214 di Oxford Street, in pieno centro a, ha chiuso definitivamente martedì 5 gennaio, dopo che il gruppo di cui fa parte, Arcadia, ha chiesto l’amministrazione controllata lo scorso dicembre. Ora Deloitte sta cercando di vendere i marchi del gruppo (oltre a, ci sono Topman, Dorothy Perkins, Miss Selfridge e Burton) e l’edificio icona è stato messo in vendita. Nuove aperture guarda le foto Perchéha chiuso «Di fronte alle condizioni commerciali più difficili che abbiamo mai sperimentato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Topshop chiude

MF Fashion

L'edificio sede dello storico negozio londinese sarà messo in vendita. Arcadia, propietario del marchio, era entrato in amministrazione controllata lo scorso dicembre segnando il più grande fallimento ...Uno sguardo all'anno 2020 rivela come i marchi della moda e i retailer abbiano sofferto a causa del calo delle vendite, della crisi dei consumi, dei ...