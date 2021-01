Spazio, dal Giappone il primo satellite in legno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La novità sta nella scelta del legno e LignoSat, il primo satellite in legno, sembra promettere così una riduzione non indifferente dei detriti spaziali – generati dalla collisione in orbita dei materiali di alluminio di vecchie missioni dismesse- e anche un taglio del peso dei satelliti aspetto strategico visto che nello Spazio il peso vale oro. Stando all’annuncio dell’azienda Giapponese Sumitomo Forestry (società del Gruppo Sumitomo) e dell’Università di Kyoto, LignoSat sarà progettato in Giappone e lanciato nel 2023. Il progetto nipponico piace anche agli astrofisici italiani. Alberto Buzzoni, astronomo all’Osservatorio di astrofisica e scienza dello Spazio dell’Inaf di Bologna, ha infatti passato sotto la lente LignoSat ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La novità sta nella scelta dele LignoSat, ilin, sembra promettere così una riduzione non indifferente dei detriti spaziali – generati dalla collisione in orbita dei materiali di alluminio di vecchie missioni dismesse- e anche un taglio del peso dei satelliti aspetto strategico visto che nelloil peso vale oro. Stando all’annuncio dell’aziendase Sumitomo Forestry (società del Gruppo Sumitomo) e dell’Università di Kyoto, LignoSat sarà progettato ine lanciato nel 2023. Il progetto nipponico piace anche agli astrofisici italiani. Alberto Buzzoni, astronomo all’Osservatorio di astrofisica e scienza dellodell’Inaf di Bologna, ha infatti passato sotto la lente LignoSat ...

Agenzia_Ansa : Dal 2020 la #Terra ruota più veloce, giorni breve anche nel 2021. Durata ridotta di millisecondi, lo dicono gli oro… - Vedo28278123 : Voglio essere lontano dallo spazio e dal tempo - TV7Benevento : Spazio, dal Giappone il primo satellite in legno... - fisco24_info : **Spazio: dal Giappone primo satellite in legno, per Inaf risparmio rifiuti e peso** : Sarà realizzato dalla Sumit… - Gargion3 : RT @Agenzia_Ansa: Dal 2020 la #Terra ruota più veloce, giorni breve anche nel 2021. Durata ridotta di millisecondi, lo dicono gli orologi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio dal Spazio: dal Giappone primo satellite in legno, per Inaf risparmio rifiuti e peso Adnkronos Spazio, dal Giappone il primo satellite in legno

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - La novità sta nella scelta del legno e LignoSat, il primo satellite in legno, sembra promettere così una riduzione non indifferente dei detriti spaziali - generati dalla col ...

Roma-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Le probabili formazioni di Roma-Inter. Per le probabili formazioni di Roma-Inter partiamo naturalmente dai padroni di casa e dal recupero di Leonardo Spinazzola, che tornerà ad a ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - La novità sta nella scelta del legno e LignoSat, il primo satellite in legno, sembra promettere così una riduzione non indifferente dei detriti spaziali - generati dalla col ...Le probabili formazioni di Roma-Inter. Per le probabili formazioni di Roma-Inter partiamo naturalmente dai padroni di casa e dal recupero di Leonardo Spinazzola, che tornerà ad a ...