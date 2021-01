Sci alpino, St. Anton 2021: discesa, campo aperto. In superG arriverà l’ottava vincitrice diversa consecutiva? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scatta dalle nevi di St. Anton am Arlberg, un comune austriaco nelle Alpi Tirolesi spesso chiamato “culla dello sci alpino” perché è il luogo nel quale questo sport è stato codificato per come lo conosciamo in parte oggi, in parte, dal leggendario Schneider, profeta in patria, la seconda tappa di velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. In Val d’Isere, un mese fa, Corinne Suter e Sofia Goggia hanno dominato il campo in discesa, con Ledecka vincitrice in superG. La pista dedicata a una leggenda dello sci alpino come Karl Schranz, due volte trionfatore in Coppa del Mondo, è spettacolare, tecnica, ripida, difficile, completa. Si presta a diverse interpretazioni. Il mese di gennaio 2021 chiarirà ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scatta dalle nevi di St.am Arlberg, un comune austriaco nelle Alpi Tirolesi spesso chiamato “culla dello sci” perché è il luogo nel quale questo sport è stato codificato per come lo conosciamo in parte oggi, in parte, dal leggendario Schneider, profeta in patria, la seconda tappa di velocità nella Coppa del Mondo di scifemminile 2020-. In Val d’Isere, un mese fa, Corinne Suter e Sofia Goggia hanno dominato ilin, con Ledeckain. La pista dedicata a una leggenda dello scicome Karl Schranz, due volte trionfatore in Coppa del Mondo, è spettacolare, tecnica, ripida, difficile, completa. Si presta a diverse interpretazioni. Il mese di gennaiochiarirà ...

