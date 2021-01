Napoli | esplosione all' Ospedale del Mare | enorme voragine in strada

MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - ciropellegrino : #Napoli, esplosione davanti ospedale del Mare, evacuato #COVID19 Center - agorarai : Una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'ospedale del mare a Napoli in seguito a una esplosione.… - mimanda_picone : RT @mattinodinapoli: Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: si apre una voragine (Newfotosud - Antonio Di Laurenzio) - StoLeNBody : RT @perchetendenza: 'Ospedale del Mare': Perché intorno alle 4:30 del mattino si è verificata un'esplosione che ha aperto una grande voragi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli esplosione

Un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Il fatto è accaduto all’alba di oggi. Secondo testimonianze si sarebbe u ...CASERTA – Non ce l’ha fatta Domenico Di Giacomo di 24 anni, il giovane che nella notte di San Silvestro rimase ferito insieme ai fratelli in seguito ad una tremenda esplosione avvenuta in via Nicola A ...