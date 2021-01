Mazda CX-30 - Motori aggiornati e piccoli ritocchi per il Model Year 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Mazda presenta la versione 2021 della CX-30, con novità che riguardano le dotazioni e i powertrain. La Suv, disponibile in Italia a partire da 24.950 euro, sarà proposta anche in serie limitata 100th Anniversary nella colorazione Snowflake White Pearl, con interni Burgundy Red e badge personalizzati. Emissioni ridotte per approfittare degli incentivi. Grazie all'aggiornamento dei powertrain, tutte le versioni ibride della Suv rientrano nelle fasce di emissioni interessate dagli incentivi statali. La versione Skyactive-X con sistema SPCCI, infatti, scende a 128 g/km di CO2, grazie a una serie di modifiche meccaniche al propulsore e all'aggiornamento del software dell'M Hybrid, il sistema mild-hybrid del costruttore giapponese. Allo stesso tempo, però, vede salire la potenza massima a 186 CV e la coppia a 240 Nm. L'aggiornamento del sistema micro ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lapresenta la versionedella CX-30, con novità che riguardano le dotazioni e i powertrain. La Suv, disponibile in Italia a partire da 24.950 euro, sarà proposta anche in serie limitata 100th Anniversary nella colorazione Snowflake White Pearl, con interni Burgundy Red e badge personalizzati. Emissioni ridotte per approfittare degli incentivi. Grazie all'aggiornamento dei powertrain, tutte le versioni ibride della Suv rientrano nelle fasce di emissioni interessate dagli incentivi statali. La versione Skyactive-X con sistema SPCCI, infatti, scende a 128 g/km di CO2, grazie a una serie di modifiche meccaniche al propulsore e all'aggiornamento del software dell'M Hybrid, il sistema mild-hybrid del costruttore giapponese. Allo stesso tempo, però, vede salire la potenza massima a 186 CV e la coppia a 240 Nm. L'aggiornamento del sistema micro ...

