Masterchef, concorrente chiede soldi a Locatelli: ‘Mi avevi promesso di finanziare la mia trattoria’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Succede davvero di tutto nella quarta puntata di Masterchef Italia 10, dove tra una preparazione ed un assaggio, un concorrente è arrivato addirittura a chiedere dei soldi a Giorgio Locatelli… Pensate sia soltanto uno scherzo? E invece no… a quanto pare era una richiesta estremamente seria. LEGGI ANCHE — Masterchef, Cannavacciuolo suggerisce al concorrente alle spalle di Locatelli: momento esilarante Durante l’ultima puntata di Masterchef, il concorrente Cristiano ha chiesto dei soldi allo chef Giorgio Locatelli per finanziare la sua trattoria, scatenando una certa ilarità in Barbieri e Cannavacciuolo… Photo Credits: Ufficio Stampa SkyMasterchef, ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Succede davvero di tutto nella quarta puntata diItalia 10, dove tra una preparazione ed un assaggio, unè arrivato addirittura are deia Giorgio… Pensate sia soltanto uno scherzo? E invece no… a quanto pare era una richiesta estremamente seria. LEGGI ANCHE —, Cannavacciuolo suggerisce alalle spalle di: momento esilarante Durante l’ultima puntata di, ilCristiano ha chiesto deiallo chef Giorgioperla sua trattoria, scatenando una certa ilarità in Barbieri e Cannavacciuolo… Photo Credits: Ufficio Stampa Sky, ...

alexcastriotta : Il concorrente Maxwell di #MasterChefIt ha addirittura una pagina su Wikipedia. È un giornalista e scrittore statun… - FedericaMarcia3 : @MasterChef_it Nonostante tutte le valutazioni..chi fa un piatto inassaggiabile deve andare fuori. Mai come sta vol… - scemochileggeah : RT @alexthequeeen_: non io convinta che dayane fosse in tendenza con il nome sbagliato poi scorro tra i tweet e scopro che è una concorrent… - eunamkoo : @92jjjk l'unico non attuale concorrente di Masterchef che conosco - alexthequeeen_ : non io convinta che dayane fosse in tendenza con il nome sbagliato poi scorro tra i tweet e scopro che è una concor… -