Juventus, Asl Torino: "Non c'è nessun focolaio, nemmeno dopo positività De Ligt"

Il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Torino, Roberto Testi, ribadisce che non sussiste il rischio di focolaio all'interno della Juventus, neanche dopo la positività di Matthijs De Ligt che si è aggiunta a quelle di Cuadrado e Alex Sandro: "Siamo stati subito informati dalla società. A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento. La situazione è sotto controllo, non c'è nessun focolaio". SportFace.

MarcelloChirico : Nonostante 2 positivi, la #Juventus è salita sul pulmann ed è partita per Milano. Nessuna ASL di Torino ha telefona… - capuanogio : Secondo il @CorriereTorino la #Asl di Torino sarebbe pronta a bloccare la trasferta della #Juventus a Milano in cas… - FBiasin : #Corriere Torino: Asl pronta a fermare la trasferta della #Juventus a San Siro: 'Con nuovi positivi, se ci fosse l’… - _Introducing_me : RT @sportface2016: #Juventus, l'#AslTorino ribadisce: 'Non c'è nessun focolaio' - ItaTvfan : Beh dal momento che la #Juventus ha giocato #MilanJuve e il #Napoli non è andato con quella pagliacciata dell'Asl..… -