Josh Hawley: Simon-Schuster annulla pubblicazione del suo libro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le rivolte a Capitol Hill dei sostenitori di Trump il senatore del Missouri Josh Hawley è finito nell’occhio del ciclone. Molti, tra cui anche diversi repubblicani, lo accusano di aver avuto un ruolo in primo piano nelle insurrezioni. La casa editrice Simon & Schuster ha annunciato che sta annullando la pubblicazione del libro “The Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le rivolte a Capitol Hill dei sostenitori di Trump il senatore del Missouriè finito nell’occhio del ciclone. Molti, tra cui anche diversi repubblicani, lo accusano di aver avuto un ruolo in primo piano nelle insurrezioni. La casa editriceha annunciato che stando ladel“The

RaiNews : 'The Tyranny of Big Tech', che sarebbe dovuto uscire a giugno, era dedicato al potere di Google, Facebook e di altr… - MoliPietro : Josh Hawley: Simon-Schuster annulla pubblicazione del suo libro - leoncina__ : Comunque vedere Orwell usato a sproposito come termine di paragone da senatori Usa fa riflettere Josh Hawley non ha… - Claudia78jl : RT @Guglielmo_Totti: Era in uscita il libro del Sen. Josh Hawley 'The tyranny of Big Tech' ma la casa editrice Simon&Schuster all'ultimo fa… - FeliceAquila : RT @Guglielmo_Totti: Era in uscita il libro del Sen. Josh Hawley 'The tyranny of Big Tech' ma la casa editrice Simon&Schuster all'ultimo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Josh Hawley Assalto Congresso. Simon & Schuster scarica il libro di Hawley. Il senatore: decisione orwelliana Rai News Josh Hawley: Simon-Schuster annulla pubblicazione del suo libro

Il senatore Josh Hawley è finito nell’occhio del ciclone per l'assalto al Congresso. Simon & Schuster annulla pubblicazione del suo libro.

Assalto Congresso. Simon & Schuster scarica il libro di Hawley. Il senatore: decisione orwelliana

Un libro pianificato del senatore Josh Hawley, che si era opposto alla vittoria del presidente eletto Joe Biden, sostenendo affermazioni infondate sui risultati elettorali, è stato cancellato dal suo ...

Il senatore Josh Hawley è finito nell’occhio del ciclone per l'assalto al Congresso. Simon & Schuster annulla pubblicazione del suo libro.Un libro pianificato del senatore Josh Hawley, che si era opposto alla vittoria del presidente eletto Joe Biden, sostenendo affermazioni infondate sui risultati elettorali, è stato cancellato dal suo ...