Inter | nuova idea per Eriksen | possibile triangolo di mercato con Tottenham e PSG

capuanogio : L'ingresso dei fondi nella #SerieA apripista di una nuova serie di operazioni anche sui club. Nelle discussioni tra… - CorSport : #Inter, nuova offerta da 500 milioni! - it_inter : Contatto Bc Partners-Suning, la trattativa per la cessione decolla: nuova offerta del fondo inglese, pronto a rilev… - serieAnews_com : ?? #Maicon, la sua nuova #Champions col #Sona ?? il terzino brasiliano giocherà in #serieD - milanointerist : RT @fralittera: La cessione a BcPartners farà contenti i SuningOut poi però ci saranno le vedove di Suning e i BcPartnersOut. Naturalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova

Maicon è tornato in Italia. A 39 anni, il terzino ex Inter e Roma è pronto a scendere in campo per abbracciare una nuova avventura: lo farà con il Sona, club veneto che milita in Serie al nono posto i ...Felice di essere tornato in Italia con mio figlio, sono carico per questa nuova avventura da giocatore", lo ha detto Maicon al suo ritorno in Italia. Sbarcato di mattina presto a Fiumicino, raggiunger ...