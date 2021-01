Incendio in un appartamento: cucina va a fuoco, ferita una donna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn)- Un Incendio è divampato in un appartamento questo pomeriggio alle 16.00 circa nel centro telesino. Una donna che si trovava all’interno dell’appartamento è rimasta ferita ed è stata trasportata in Ospedale dal 118. La donna, che aveva perso i sensi e giaceva in una delle stanze, è stata soccorsa dai caschi rossi del distaccamento di Telese Terme, subito intervenuti, che sono riusciti a tirarla fuori dall’appartamento. A quanto si è appreso il fuoco è divampato per cause in corso d’accertamento nel vano cucina. Sul posto il personale dei Vigili del fuoco e i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn)- Unè divampato in unquesto pomeriggio alle 16.00 circa nel centro telesino. Unache si trovava all’interno dell’è rimastaed è stata trasportata in Ospedale dal 118. La, che aveva perso i sensi e giaceva in una delle stanze, è stata soccorsa dai caschi rossi del distaccamento di Telese Terme, subito intervenuti, che sono riusciti a tirarla fuori dall’. A quanto si è appreso ilè divampato per cause in corso d’accertamento nel vano. Sul posto il personale dei Vigili dele i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

