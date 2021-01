«Il principe Harry deve diventare un plebeo». Parola dei sudditi di Sua Maestà (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il principe Harry deve diventare un plebeo. La regina Elisabetta II deve rimuoverlo subito dalla linea di successione». È questo il volere del popolo britannico. Almeno secondo un sondaggio (su un campione di circa 6.500 intervistati) condotto dal Daily Express. Harry è attualmente sesto nella linea di successione, dietro suo padre Carlo, suo fratello William, e i principini George, Charlotte e Louis. Ma visto che ormai da un anno ha detto addio alla royal family e vive in America con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie, «deve abbandonare ogni pretesa al trono». Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il principe Harry deve diventare un plebeo. La regina Elisabetta II deve rimuoverlo subito dalla linea di successione». È questo il volere del popolo britannico. Almeno secondo un sondaggio (su un campione di circa 6.500 intervistati) condotto dal Daily Express. Harry è attualmente sesto nella linea di successione, dietro suo padre Carlo, suo fratello William, e i principini George, Charlotte e Louis. Ma visto che ormai da un anno ha detto addio alla royal family e vive in America con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie, «deve abbandonare ogni pretesa al trono».

Stando a US Weekly, i duchi di Cambridge - forse accompagnati dai figli - avrebbero intenzione di organizzare a breve un tour negli Stati Uniti, ad oltre sei anni dall’ultima volta: «Incontreranno i S ...

