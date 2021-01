Il calcio ricorda Davide Astori | “Per sempre con noi”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 7 gennaioavrebbe compiuto 34 anni, il calciatore è statoto dai club di cui ha vestito la maglia e non solo.con noi”,… L'articolo Il“Percon noi” proviene da Meteoweek.com.

SkySport : Il calcio ricorda Astori nel giorno del suo compleanno - GiudaRossi : RT @massimozampini: Si, qualcosa ricorda il 2006, ma sono sereno perché il coord. antimafia Di Lello segue il calcio con distacco e non è p… - SilviaPrato1 : RT @massimozampini: Si, qualcosa ricorda il 2006, ma sono sereno perché il coord. antimafia Di Lello segue il calcio con distacco e non è p… - flamminiog : RT @SkySport: Il calcio ricorda Astori nel giorno del suo compleanno - ilariadituccio : RT @SkySport: Il calcio ricorda Astori nel giorno del suo compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : calcio ricorda

Calcio News 24

Malagò ai microfoni de Il Mattino:Stadi e palazzetti chiusi al pubblico: lei vi è mai più entrato? «Sono intervenuto per dovere istituzionale ai Mondiali di ciclismo,organizzati a Imola in venti giorn ...L'allenatore bianconero non può più fare a meno di lui. Ore di video prima di ogni partita, così ha fermato Theo ...