DIMARCO, UN MANCINO DA SBALLO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non più una sorpresa ormai ma una certezza del calcio italiano è Federico DIMARCO. Esterno sinistro, classe 1997, di proprietà dell’Inter ma in prestito al Verona. Con l’Hellas, DIMARCO sta facendo cose straordinarie, domenica scorsa, con il Torino, il primo gol con gli scaligeri in Serie A, un sinistro al volo, senza blasfemia, alla Van Basten. D’altronde le qualità balistiche di questo ragazzo non erano sconosciute, tanto che Juric ha ammesso a fine gara che in allenamento ne fa anche di più belli e difficili. Ovviamente, il compito di DIMARCO, non è segnare, ma far segnare. Non a caso il giocatore è terzo in una speciale classifica della Serie A, per occasioni create, dietro a Calhanoglu e De Paul, che di ruolo fanno i fantasisti e creare assist o segnare lo hanno nel dna. DIMARCO sta crescendo e migliorando anno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non più una sorpresa ormai ma una certezza del calcio italiano è Federico. Esterno sinistro, classe 1997, di proprietà dell’Inter ma in prestito al Verona. Con l’Hellas,sta facendo cose straordinarie, domenica scorsa, con il Torino, il primo gol con gli scaligeri in Serie A, un sinistro al volo, senza blasfemia, alla Van Basten. D’altronde le qualità balistiche di questo ragazzo non erano sconosciute, tanto che Juric ha ammesso a fine gara che in allenamento ne fa anche di più belli e difficili. Ovviamente, il compito di, non è segnare, ma far segnare. Non a caso il giocatore è terzo in una speciale classifica della Serie A, per occasioni create, dietro a Calhanoglu e De Paul, che di ruolo fanno i fantasisti e creare assist o segnare lo hanno nel dna.sta crescendo e migliorando anno ...

