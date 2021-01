Covid, 620 morti e indice Rt in crescita. Speranza: “Massimo livello di attenzione” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una giornata ricca di aggiornamenti quella odierna in termini di emergenza sanitaria. Tante le notizie che filtrano dal Governo che oggi si è pronunciato sulla partizioni in “zone” dell’Italia che saranno valide fino al prossimo 15 gennaio. Quanto ai numeri, continua ad essere un dato in crescita quello relativo all’indice di contagio e nel bollettino dell’8 gennaio il Ministero della Salute registra un nuovo aumento delle vittime. Il bollettino del Ministero della Salute con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria in Italia. Covid, indice Rt in crescita: aumentano i morti in 24h Un saliscendi che spaventa e preoccupa il Governo che si chiede fino a che punto sia opportuno garantire una ripartenza post Festività e fino a che punto invece non bisogna ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una giornata ricca di aggiornamenti quella odierna in termini di emergenza sanitaria. Tante le notizie che filtrano dal Governo che oggi si è pronunciato sulla partizioni in “zone” dell’Italia che saranno valide fino al prossimo 15 gennaio. Quanto ai numeri, continua ad essere un dato inquello relativo all’di contagio e nel bollettino dell’8 gennaio il Ministero della Salute registra un nuovo aumento delle vittime. Il bollettino del Ministero della Salute con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria in Italia.Rt in: aumentano iin 24h Un saliscendi che spaventa e preoccupa il Governo che si chiede fino a che punto sia opportuno garantire una ripartenza post Festività e fino a che punto invece non bisogna ...

