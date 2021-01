CorSport: quale altro allenatore ha una scelta in attacco come Gattuso? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport fa una valutazione delle rose delle big del campionato di Serie A. Alla voce Napoli il quadro è quello di una squadra che ha abbondanza in tutti i reparti, tranne che per gli esterni. Soprattutto in attacco, nessun altro allenatore, a parte Gattuso, scrive il quotidiano sportivo, ha una simile abbondanza di cui poter disporre. “Tutte le grandi cercano sul mercato un centravanti. Ecco, il Napoli ne ha cinque: Osimhen, Mertens, Petagna, Milik e Llorente. E davanti si aggiungono insigne, Lozano e Politano. quale altro allenatore ha una scelta in attacco come Gattuso? Ma il Napoli sta bene anche a centrocampo, con la tecnica raffinata di Zielinski sommata alle geometrie di Fabian ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport fa una valutazione delle rose delle big del campionato di Serie A. Alla voce Napoli il quadro è quello di una squadra che ha abbondanza in tutti i reparti, tranne che per gli esterni. Soprattutto in, nessun, a parte, scrive il quotidiano sportivo, ha una simile abbondanza di cui poter disporre. “Tutte le grandi cercano sul mercato un centravanti. Ecco, il Napoli ne ha cinque: Osimhen, Mertens, Petagna, Milik e Llorente. E davanti si aggiungono insigne, Lozano e Politano.ha unain? Ma il Napoli sta bene anche a centrocampo, con la tecnica raffinata di Zielinski sommata alle geometrie di Fabian ...

