Classifica Dakar 2021 moto: graduatoria sesta tappa. Price vola in testa, Benavides a 2? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Toby Price è il nuovo leader della Classifica generale tra le moto alla Dakar 2021. L'australiano della KTM ha superato l'argentino Kevin Benavides, ora secondo a 2 minuti. Il cileno José Cornejo è terzo con la sua Honda a 2'57". Di seguito la Classifica generale della Dakar 2021 moto dopo la sesta tappa. Classifica Dakar moto 2021 DOPO LA sesta tappa: 1. Price (Australia, KTM) 24h08:43 2. Benavides (Argentina, Honda) a 2'00" 3. Cornejo Florimo (Cile, Honda) a 2'57" 4. Branch (Botswana, Yamaha) a 3'41" 5. De Soultrait (Francia, Husqvarna) a 3'41" 6. ...

