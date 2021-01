Antartide: si è chiuso il buco dell’ozono da record. L’annuncio dell’Omm (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quello che è stato definito “il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 anni fa”, ossia il buco dell’ozono sopra l’Antartide, si è chiuso. Si è chiuso il buco dell’ozono da record sopra l’Antartide “Dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”, il buco dell’ozono da record del 2020 che si trovava sopra l’Antartide si è chiuso. Il fatto è accaduto alla fine del mese di dicembre. L’Omm, ossia L’Organizzazione mondiale della meteorologia, ha reso nota tale notizia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Quello che è stato definito “ilpiù duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del monitoraggio 40 anni fa”, ossia ilsopra l’, si è. Si èildasopra l’“Dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera”, ildadel 2020 che si trovava sopra l’si è. Il fatto è accaduto alla fine del mese di dicembre. L’Omm, ossia L’Organizzazione mondiale della meteorologia, ha reso nota tale notizia, ...

