Trump, la democrazia devastata e il giustificazionismo di certa destra sovranista (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è un motto che dice che chi semina vento raccoglie tempesta. Nel caso di quello che è accaduto negli USA il motto giusto è che chi semina tempesta raccoglie tempesta. Trump ha perso le elezioni in modo inequivocabile per 7 milioni di voti distribuiti in modo efficace nei vari States. certamente ha raccolto un numero rilevante di consensi, più di 70 milioni, ma non bisogna dimenticare che Biden ne ha raccolti più di 80. Abbiamo sentito in televisione le “ultime raffiche” italiane di Trump legittimare quasi tutto invocando i brogli nel voto postale. Ma c’è il piccolo particolare che nessun governatore repubblicano e tutta la struttura amministrativa e giudiziaria, più in un paio di occasioni persino la Corte Suprema, ha riconosciuto la validità dei 60 ricorsi di Trump. Queste elezioni si sono svolte in una situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è un motto che dice che chi semina vento raccoglie tempesta. Nel caso di quello che è accaduto negli USA il motto giusto è che chi semina tempesta raccoglie tempesta.ha perso le elezioni in modo inequivocabile per 7 milioni di voti distribuiti in modo efficace nei vari States.mente ha raccolto un numero rilevante di consensi, più di 70 milioni, ma non bisogna dimenticare che Biden ne ha raccolti più di 80. Abbiamo sentito in televisione le “ultime raffiche” italiane dilegittimare quasi tutto invocando i brogli nel voto postale. Ma c’è il piccolo particolare che nessun governatore repubblicano e tutta la struttura amministrativa e giudiziaria, più in un paio di occasioni persino la Corte Suprema, ha riconosciuto la validità dei 60 ricorsi di. Queste elezioni si sono svolte in una situazione ...

