Sciascia, uno scrittore contro i quaquaraquà (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cento anni fa nasceva l'intellettuale che ha capito e raccontato i mali questo Paese, partendo dalla sua Sicilia. Una figura di coscienza civile attualissima, sempre più rara in Italia. Il grande pubblico lo ha conosciuto quando era già negli «anta» e, per la verità, ne dimostrava persino qualcuno di più. Abbastanza stempiato, fianchi arrotondati e, dovendo dividere il mondo fra alti e bassi, con un posto assicurato fra i bassi. Leonardo Sciascia era un personaggio di quella normalità, capace di trasformarsi in eccezione. Era nato a Racalmuto, nell'agrigentino e, se una malattia terribile che l'aveva colpito ai reni non l'avesse portato via, l'8 gennaio compirebbe cent'anni. Adesso, la sua città conta 8.000 abitanti e si presenta con un tessuto urbano moderno. Quella di allora sembrava periferia del mondo, con strade in terra battuta e casupole fatte più con legno che ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cento anni fa nasceva l'intellettuale che ha capito e raccontato i mali questo Paese, partendo dalla sua Sicilia. Una figura di coscienza civile attualissima, sempre più rara in Italia. Il grande pubblico lo ha conosciuto quando era già negli «anta» e, per la verità, ne dimostrava persino qualcuno di più. Abbastanza stempiato, fianchi arrotondati e, dovendo dividere il mondo fra alti e bassi, con un posto assicurato fra i bassi. Leonardoera un personaggio di quella normalità, capace di trasformarsi in eccezione. Era nato a Racalmuto, nell'agrigentino e, se una malattia terribile che l'aveva colpito ai reni non l'avesse portato via, l'8 gennaio compirebbe cent'anni. Adesso, la sua città conta 8.000 abitanti e si presenta con un tessuto urbano moderno. Quella di allora sembrava periferia del mondo, con strade in terra battuta e casupole fatte più con legno che ...

TLarina1837 : RT @LuciaLibri: Uno sguardo su ciò che lo circonda per spiegare un contesto critico-gnoseologico entro cui ci s'interroga su verità, giusti… - salpappalas : Ssabinidica, prufissuri! Buon compleanno, domani, a Sciascia, uno degli intellettuali più lucidi del '900. Sciascia… - Matteo__BG : RT @LuciaLibri: Uno sguardo su ciò che lo circonda per spiegare un contesto critico-gnoseologico entro cui ci s'interroga su verità, giusti… - lukogene : RT @LuciaLibri: Uno sguardo su ciò che lo circonda per spiegare un contesto critico-gnoseologico entro cui ci s'interroga su verità, giusti… - CodiceQ : RT @LuciaLibri: Uno sguardo su ciò che lo circonda per spiegare un contesto critico-gnoseologico entro cui ci s'interroga su verità, giusti… -