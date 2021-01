Real Madrid, Zidane in isolamento: ha avuto contatti con un positivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, si trova in isolamento dopo essere stato a stretto contatto con una persona che si è scoperto poi essere positiva al coronavirus. Lo rende noto la stampa spagnola, in particolare AS, e dunque il francese, tecnico dei blancos, è in quarantena: gode di ottima salute ed è dunque asintomatico, ma si trova a casa in attesa dell’esito del tampone e non ha potuto guidare l’allenamento dei suoi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’allenatore del, Zinedine, si trova indopo essere stato a stretto contatto con una persona che si è scoperto poi essere positiva al coronavirus. Lo rende noto la stampa spagnola, in particolare AS, e dunque il francese, tecnico dei blancos, è in quarantena: gode di ottima salute ed è dunque asintomatico, ma si trova a casa in attesa dell’esito del tampone e non ha potuto guidare l’allenamento dei suoi. SportFace.

sportli26181512 : 'Zidane, contatto diretto con un positivo: è in isolamento': Come riporta il quotidiano spagnolo As, il tecnico del… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #Basket L'Olimpia Milano cerca l'impresa sul campo del Real Madrid in #Eurolega - fabiocavagnera : La presentazione del coach biancorosso della partita di Madrid, valida per la prima giornata di ritorno di Eurolega… - OlimpiaMiNews : La presentazione del coach biancorosso della partita di Madrid, valida per la prima giornata di ritorno di Eurolega… - AlessandroMagg4 : La presentazione del coach biancorosso della partita di Madrid, valida per la prima giornata di ritorno di Eurolega… -