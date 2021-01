Positivo il Mercato americano (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che i Dem hanno conquistato altri due seggi al Senato. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidi alla disoccupazione scendono più delle attese. E’ aumentato il deficit commerciale a novembre a 68,1 miliardi di dollari. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.780 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,28%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+0,9%).Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,56%), informatica (+1,38%) e beni di consumo secondari (+1,16%). Al top tra i giganti di Wall Street, JP Morgan (+3,23%), Walgreens Boots Alliance ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che i Dem hanno conquistato altri due seggi al Senato. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidi alla disoccupazione scendono più delle attese. E’ aumentato il deficit commerciale a novembre a 68,1 miliardi di dollari. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.780 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,28%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+0,9%).Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,56%), informatica (+1,38%) e beni di consumo secondari (+1,16%). Al top tra i giganti di Wall Street, JP Morgan (+3,23%), Walgreens Boots Alliance ...

simonefloris7 : @Ateodemocratico @ANTEO17 @tordi_luciano @luigidimaio Certo che è piaciuto, ma il fatto che sia piaciuto non vuol d… - miguel99845585 : Voglio essere positivo - 24 punti su ultimi 27 disponibili - oggi con lo scontro diretto Mil-Juv la giornata ARITM… - mauriziomeland2 : @deliux9 Mercato a saldo positivo...meglio non aspettarsi niente da questo mercato e provare a far giocare più spes… - DomenicoFiculli : @AndreaBitetto @romanismo85 @FGiallorossa È fuori pericolo Però a mercato aperto è un bel casino Pinto è appena arr… - DomenicoFiculli : @FDR85_ @andrea5788 Pinto positivo De Sanctis incidentato Mo chi cazzo lo fa il mercato ? #DeSanctis #DeSantis #ASR #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Mercato Positivo il Mercato americano Borsa Italiana Paratici sui positivi: "La viviamo con grande responsabilità, attenendoci ai protocolli"

bianconero Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal big match contro il Milan, ha parlato della situazione contagi nella Juve. “Credo che le assenze le abbiano tutti: bisogna adegua ...

Un 2020 in rosso per il mercato dell’auto di seconda mano

Ennesima chiusura mensile in positivo, al contrario, per il mercato dei motocicli di seconda mano. I passaggi di proprietà di motocicli, sempre al netto delle minivolture, hanno messo a bilancio a ...

bianconero Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal big match contro il Milan, ha parlato della situazione contagi nella Juve. “Credo che le assenze le abbiano tutti: bisogna adegua ...Ennesima chiusura mensile in positivo, al contrario, per il mercato dei motocicli di seconda mano. I passaggi di proprietà di motocicli, sempre al netto delle minivolture, hanno messo a bilancio a ...