O con Trump o contro Geografia di un partito repubblicano distrutto

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una lunga camminata nel deserto, senza un orizzonte a cui mirare né un briciolo di unità su dove andare dopo. Per il, il risveglio dal giorno più buio della storia recente d’America ha i tratti emaciati e stralunati degli zombie. Perché ora che i quattro anni di idolatriaiana hanno prodotto il loro risultato più tragico – eppure più prevedibile – per nessuno nel GOP sarà più possibile mimetizzarsi dietro al corpaccione e alle invettive del leader. Ora che il Congresso ha ratificato la vittoria di Joe Biden e i repubblicani hanno perso tutto, compresa la maggioranza in Senato, ilsi ritrova ad affrontare la crisi più profonda nei suoi 167 anni di storia: da oggi in poi nessuno potrà più eludere il bivio, condi ...