Morto il dj Riccardo Cioni, con lui se ne va un'epoca (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cioni ha attraversato le mode e le generazioni con la forza della sua tecnica unica in consolle: era considerato tra i migliori d’Italia Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha attraversato le mode e le generazioni con la forza della sua tecnica unica in consolle: era considerato tra i migliori d’Italia

Corriere : Morto a Livorno Riccardo Cioni, storico dj della disco music: era ricoverato per Covid - SkyTG24 : Morto Riccardo Cioni, il dj che negli anni 80 ci ha portato in America - francobus100 : Riccardo Cioni è morto a 66 anni: «Era il più grande dj della Toscana». A Natale aveva avuto il Covid… - zazoomblog : RICCARDO CIONI MORTO CELEBRE DJ- Il mondo della musica dance è in lutto - #RICCARDO #CIONI #MORTO #CELEBRE - zazoomblog : RICCARDO CIONI MORTO CELEBRE DJ- Il mondo della musica dance è in lutto - #RICCARDO #CIONI #MORTO #CELEBRE… -