LIVE Calciomercato | DIRETTA 7 gennaio | l’Inter su Musso in chiave portiere

(Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.55 FIORENTINA – Patrick Cutrone dovrebbe tornare in Premier League, nuovamente sponda Wolverhampton, che dovrebbe esercitare il diritto di riscatto. 8.40 PARMA – Dovrebbe essere quasi scontato il ritorno sulla panchina dei ducali per Roberto D’Aversa, dopo l’ennesima sconfitta arrivata ieri per la banda dirani, ormai vicino all’esonero. 8.25 MILAN – Secondo il Corriere dello Sport i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo con Kouadio Koné, centrocampista del Tolosa. Ballano ancora 5 milioni invece sul cartellino, ma a breve si potrebbe trovare l’intesa con la squadra transalpina. 8.13 INTER – Problemi in porta per i nerazzurri con Samir Handanovic che non dà più garanzie. Contatti con, nazionale argentino e titolare dell’Udinese. 8.09 TORINO – Buon pareggio per la ...