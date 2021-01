La rivoluzione digitale è cominciata

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La situazione inedita che abbiamo dovuto fronteggiare ha aumentato la necessità di utilizzare servizi digitali semplici e sicuri. Così è nata l’app IO: un’applicazione a portata di cellulare grazie alla quale il cittadino può accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione. L’app Io è stata scaricata da oltre 9 milioni di cittadini, che l’hanno usata, tra le altre cose, per richiedere il Bonus vacanze e aderire al Cashback. I servizi nuovi nascono solo in. Ad oggi 15 milioni di cittadini usano Spid, l’identitàper accedere ai servizi. Non è importante che il cittadino iscriva i propri figli a scuola, paghi le tasse o richieda il bonus vacanze: a tutti i servizi potrà accedere attraverso Spid o Cie; tutti dovranno trovarsi in un’app all’interno dell’unica cosa che non dimentichiamo mai di portare con noi: il nostro ...