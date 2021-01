Jeff Bezos è stato ‘battuto’: chi è l’uomo più ricco del mondo? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una notizia delle ultime ore che sta rimbalzando letteralmente ovunque, ‘battuto’ Jeff Bezos: chi è l’uomo più ricco del mondo? (fonte getty)La notizia è arrivata nelle ultime ore ed è davvero esplosiva: Jeff Bezos è stato ‘battuto’, chi è l’uomo più ricco del mondo? Sembra incredibile, eppure il fondatore di Amazon, che di recente ha acquistato una vera e propria tenuta da sogno, tra le più costose della città, non è più in cima alla piramide. Come riporta TGCOM24, l’annuncio sarebbe il risultato di un attento studio e di un’accurata analisi condotta dal Bloomberg Billionaires Index. Numeri da capogiro, certo, in cui è difficile raccapezzarsi, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una notizia delle ultime ore che sta rimbalzando letteralmente ovunque,: chi èpiùdel? (fonte getty)La notizia è arrivata nelle ultime ore ed è davvero esplosiva:, chi èpiùdel? Sembra incredibile, eppure il fondatore di Amazon, che di recente ha acquiuna vera e propria tenuta da sogno, tra le più costose della città, non è più in cima alla piramide. Come riporta TGCOM24, l’annuncio sarebbe il risultato di un attento studio e di un’accurata analisi condotta dal Bloomberg Billionaires Index. Numeri da capogiro, certo, in cui è difficile raccapezzarsi, ...

ilpost : Elon Musk è diventato la persona più ricca al mondo, superando Jeff Bezos - Corriere : Elon Musk è il nuovo uomo più ricco del mondo: 185 miliardi, superato Jeff Bezos - ciccio_liso : RT @ilpost: Elon Musk è diventato la persona più ricca al mondo, superando Jeff Bezos - Simonetta_Coach : Vi spiego: 'Tim Gallwey ha iniziato a seguirti' è per me, neo life Coach, come per un neo rider di Glovo 'Jeff Bezo… - minciotti : RT @jacopogiliberto: info. elon musk (tesla) ha superato jeff bezos (amazon) e ora è la persona più ricca al mondo. -