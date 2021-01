Il manifestante che caccia Antonio Di Bella e che lancia un messaggio d’odio al Tg3 (Di giovedì 7 gennaio 2021) La storia dei disordini di Washington, dell’assalto al Campidoglio, della morte di quattro persone, del tentativo dei manifestanti pro Trump di impedire la transizione democratica tra il precedente presidente degli Stati Uniti e Joe Biden è stata anche una storia fatta di incredibili risvolti per il giornalismo italiano, che ha dovuto fare i conti con edizioni straordinarie e con collegamenti messi in piedi all’ultimo da Washington. Quello che è successo ad Antonio Di Bella – ex direttore di Rai News 24, uno dei giornalisti di più lungo corso del servizio pubblico – è emblematico. LEGGI ANCHE > L’incidente da Mentana e la scena di Project X scambiata per gli scontri al Campidoglio Antonio Di Bella scacciato dalla sua diretta Il giornalista si trovava in diretta con l’edizione speciale del Tg3, che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) La storia dei disordini di Washington, dell’assalto al Campidoglio, della morte di quattro persone, del tentativo dei manifestanti pro Trump di impedire la transizione democratica tra il precedente presidente degli Stati Uniti e Joe Biden è stata anche una storia fatta di incredibili risvolti per il giornalismo italiano, che ha dovuto fare i conti con edizioni straordinarie e con collegamenti messi in piedi all’ultimo da Washington. Quello che è successo adDi– ex direttore di Rai News 24, uno dei giornalisti di più lungo corso del servizio pubblico – è emblematico. LEGGI ANCHE > L’incidente da Mentana e la scena di Project X scambiata per gli scontri al CampidoglioDito dalla sua diretta Il giornalista si trovava in diretta con l’edizione speciale del Tg3, che ...

