Ha un malore e muore in treno. Ritardi e cancellazioni sulla tratta Napoli-Roma (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un malore improvviso e nel giro di pochi minuti è morto. Un arresto cardiaco per il quale i soccorsi, seppur tempestivi, non hanno potuto nulla. E' successo questa mattina presto, prima dell'alba, a bordo di un treno partito da Napoli e diretto a Roma, nel tratto tra Aversa e Villa Literno. La vittima era un uomo di 61 anni, residente nel capoluogo campano e diretto nella Capitale. La morte del passeggero ha ovviamente sconvolto i passeggeri presenti e ha costretto il treno a fermarsi. Sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Il convoglio è rimasto fermo per quasi due ore e la circolazione dei treni è tornata alla normalità solo dopo le 9. Pesanti i Ritardi sugli altri treni. Ci sono state 5 cancellazioni totali e 5 parziali.

