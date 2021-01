Elga Enardu, ricoverata in ospedale la sorella gemella di Serena (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inizio anno problematico per Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e sorella gemella di Serena, a sua volta partecipante del programma della De Filippi nonché di Temptation Island e del GF Vip. Elga è stata infatti ricoverata in ospedale: a dare notizia del perchè e delle sue condizioni è stata la stessa influencer. Elga Enardu ricoverata in ospedale Come d’uso per la coppia di sorelle da oltre 1 milione di follower, gli aggiornamenti su quanto è accaduto sono arrivati ai fan direttamente tramite le loro stories. Si è saputo così che Elga Enardu è stata ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari, dopo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inizio anno problematico per, ex tronista di Uomini e Donne edi, a sua volta partecipante del programma della De Filippi nonché di Temptation Island e del GF Vip.è stata infattiin: a dare notizia del perchè e delle sue condizioni è stata la stessa influencer.inCome d’uso per la coppia di sorelle da oltre 1 milione di follower, gli aggiornamenti su quanto è accaduto sono arrivati ai fan direttamente tramite le loro stories. Si è saputo così cheè stataal Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari, dopo ...

