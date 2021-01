Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 ore. Record vittime in Usa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante numeri di contagi più bassi rispetto ad altri Paesi europei, resta alta l’allerta coronavirus in Francia dove il governo ha deciso di prolungare le restrizioni attualmente in vigore per gli esercizi commerciali. Lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa del pomeriggio il primo ministro, Jean Castex, spiegando che resteranno chiusi e non riapriranno dal 20 gennaio, come era stato invece ipotizzato dal presidente Emmanuel Macron, bar, ristoranti, cinema, musei e palestre. Non riapriranno neppure gli impianti di risalita. Per bar e ristoranti, chiusi da ottobre, “la prospettiva di una riapertura è rinviata almeno a metà febbraio”, ha aggiunto. E rimangono chiusi anche i confini con la Gran Bretagna a causa del rischio legato alla variante inglese, dopo che oggi sono stati individuati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante numeri di contagi più bassi rispetto ad altri Paesi europei, resta alta l’allerta coronavirus indove il governo ha deciso dire le restrizioni attualmente in vigore per gli esercizi commerciali. Lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa del pomeriggio il primo ministro, Jean Castex, spiegando che resteranno chiusi e non riapriranno dal 20, come era stato invece ipotizzato dal presidente Emmanuel Macron, bar, ristoranti, cinema, musei e palestre. Non riapriranno neppure gli impianti di risalita. Per bar e ristoranti, chiusi da ottobre, “la prospettiva di una riapertura è rinviata almeno a metà febbraio”, ha aggiunto. E rimangono chiusi anche i confini con laa causa del rischio legato alla variante inglese, dopo che oggi sono stati individuati ...

