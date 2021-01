Chiesa Jr. riporta la Juve ai vertici del Campionato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con due reti di Chiesa Jr. e una dell’americano Mc Kennie, la Juventus sbanca San Siro (1-3) e riduce potenzialmente il suo distacco dai rossoneri a quattro punti (c’è il recupero con il Napoli). La squadra di Pirlo, inoltre, guadagna tre punti sull’Inter e sul Napoli, che cadono contro Sampdoria (2-1) e Spezia (1-2). Clamorosa è la sconfitta dei partenopei che perdono al Diego Armando Maradona contro la squadra di Italiano ridotta in dieci uomini. Nonostante la sconfitta il Milan rimane in testa alla classifica, ma la Juve ritorna a pieno titolo per la corsa allo scudetto. Chiesa Jr. si traveste da Ronaldo Dopo 304 giorni Chiesa Jr. condanna il Diavolo a una sconfitta. L’ex viola è incontenibile, dopo aver colto un palo nei primi minuti di gioco, segna due volte a Donnarumma e infligge la prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con due reti diJr. e una dell’americano Mc Kennie, lantus sbanca San Siro (1-3) e riduce potenzialmente il suo distacco dai rossoneri a quattro punti (c’è il recupero con il Napoli). La squadra di Pirlo, inoltre, guadagna tre punti sull’Inter e sul Napoli, che cadono contro Sampdoria (2-1) e Spezia (1-2). Clamorosa è la sconfitta dei partenopei che perdono al Diego Armando Maradona contro la squadra di Italiano ridotta in dieci uomini. Nonostante la sconfitta il Milan rimane in testa alla classifica, ma laritorna a pieno titolo per la corsa allo scudetto.Jr. si traveste da Ronaldo Dopo 304 giorniJr. condanna il Diavolo a una sconfitta. L’ex viola è incontenibile, dopo aver colto un palo nei primi minuti di gioco, segna due volte a Donnarumma e infligge la prima ...

