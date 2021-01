Armani, un orologio che è già mito, anche se nessuno lo ha ancora visto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Armani non è un nome nuovo nell'universo dell'orologeria: con la linea Emporio, infatti, re Giorgio veste da anni i molti appassionati della marca. Un percorso che si è arricchito negli anni passando da esclusivi modelli più semplici e al quarzo, spesso abbinati alla collezione moda di quella stagione (che però, come ben sappiamo, nel caso di Armani nasce già come classico, capace -talento decisamente raro – di attraversare gli anni senza perdere una briciola del suo fascino e della sua attualità), a orologi connected, che allo stile uniscono performance che solo la capacità di dialogare con lo smartphone di chi lo indossa concede, fino alla gamma più prestigiosa: quella Swiss Made, con movimenti automatici e attenzioni al dettaglio tipici dell'orologeria più prestigiosa. orologio Emporio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)non è un nome nuovo nell'universo dell'orologeria: con la linea Emporio, infatti, re Giorgio veste da anni i molti appassionati della marca. Un percorso che si è arricchito negli anni passando da esclusivi modelli più semplici e al quarzo, spesso abbinati alla collezione moda di quella stagione (che però, come ben sappiamo, nel caso dinasce già come classico, capace -talento decisamente raro – di attraversare gli anni senza perdere una briciola del suo fascino e della sua attualità), a orologi connected, che allo stile uniscono performance che solo la capacità di dialogare con lo smartphone di chi lo indossa concede, fino alla gamma più prestigiosa: quella Swiss Made, con movimenti automatici e attenzioni al dettaglio tipici dell'orologeria più prestigiosa.Emporio ...

Armani non è un nome nuovo nell'universo dell'orologeria: con la linea Emporio, infatti, re Giorgio veste da anni i molti appassionati della marca. Un percorso che si è arricchito negli anni passando ...

Armani non è un nome nuovo nell'universo dell'orologeria: con la linea Emporio, infatti, re Giorgio veste da anni i molti appassionati della marca. Un percorso che si è arricchito negli anni passando ...