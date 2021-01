Anche a dicembre l'Italia resta in deflazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua (da -0,2% del mese precedente). Lo rende noto l'Istat nelle sue stime preliminari.In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'”inflazione di fondo”), i prezzi al consumo crescono dello 0,5% (come nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).L'inflazione rimane negativa per l'ottavo mese consecutivo, a causa per lo più dei prezzi dei Beni energetici (-7,7%, da -8,6% del mese precedente) i cui cali meno marcati, insieme con quelli dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -1,6% a -0,7%) ne determinano però la minore ampiezza.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua (da -0,2% del mese precedente). Lo rende noto l'Istat nelle sue stime preliminari.In media, nel 2020 i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'”inflazione di fondo”), i prezzi al consumo crescono dello 0,5% (come nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).L'inflazione rimane negativa per l'ottavo mese consecutivo, a causa per lo più dei prezzi dei Beni energetici (-7,7%, da -8,6% del mese precedente) i cui cali meno marcati, insieme con quelli dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -1,6% a -0,7%) ne determinano però la minore ampiezza.(ITALPRESS).

CorriereCitta : Anche a dicembre l’Italia resta in deflazione - QueenG80328621 : E volevamo anche dire ai prelievi che siamo così pochi che il nostro aereo pro eli e tommy l’abbiamo raccolto in po… - SalaLettura : RT @NauticaReport: La #pesca a #dicembre #Andarepermare in questo periodo diventa sempre più #difficile, anche se, indossando #abiticaldi e… - riccardmont : @TIM4UStefano ancora nessun cenno da parte Vs. sono cliente Tim dal 2017 con addebito automatico, e ora mi viene bl… - _bord_eaux_ : @callmesaxx anche io ad essere onesti, a parte che è da dicembre che lo vedo abbastanza stressato, e forse sto iniz… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche dicembre Mercato auto Italia: -15% a dicembre 2020 - Quattroruote.it Quattroruote Anche a dicembre l’Italia resta in deflazione

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua (da -0,2% del mese precedente). Lo ...

Bottiglie in Pet 100% riciclato, via libera definitivo con la Legge di Bilancio 2021

Superato l'emendamento Ferrazzi che consentiva la produzione di bottiglie in rPet in via sperimentale. Ora invece la legge di bilancio approvata il 31 dicembre ha tolto ogni limite all’utilizzo del Pe ...

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua (da -0,2% del mese precedente). Lo ...Superato l'emendamento Ferrazzi che consentiva la produzione di bottiglie in rPet in via sperimentale. Ora invece la legge di bilancio approvata il 31 dicembre ha tolto ogni limite all’utilizzo del Pe ...