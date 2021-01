Voia – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Campisi Via Nomentana, 926 – 00137Tel. 380/1428657 Sito Internet: Tipologia: Pizzeria Prezzi: fritti 2,50/4€, pizze classiche 8/11€, pizze speciali 13/15€, dolci 6/8€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAIl locale di concezione moderna è polivalente, adatto sia per brunch e aperitivi che per una pizza, come per una cena con piatti moderatamente creativi accompagnati da un cocktail o da una bottiglia di vino. Nel corso della nostra visita abbiamo scelto di provare il menù pizza, a partire dagli ottimi supplì al telefono dal cuore filante e per niente unti. L’impasto, qui realizzato in versione napoletana, è fragrante e ben lievitato, ed è disponibile con condimenti classici – tra cui abbiamo scelto una marinara penalizzata da un eccesso di salsa di pomodoro – e speciali, come la pizza con “mortadella, burrata e pistacchi”, caratterizzato da ingredienti ...