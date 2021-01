Non scende l'indice di positività, ancora 500 decessi. Domani primi rientri a scuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La curva dei contagi da coronavirus non accenna a diminuite: secondo il consueto bollettino del ministero della Salute oggi i nuovi casi sono stati 20.331, a fronte di 178.596 tamponi eseguiti. Il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La curva dei contagi da coronavirus non accenna a diminuite: secondo il consueto bollettino del ministero della Salute oggi i nuovi casi sono stati 20.331, a fronte di 178.596 tamponi eseguiti. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Non scende Coronavirus, la curva non scende in Puglia. Registrati 1.581 nuovi casi BariViva Pedullà rivela: "Il Napoli può chiudere entro fine mese per Zaccagni, il prezzo scenderà"

In un articolo per WilliamHillNews, il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato di Zaccagni in orbita Napoli: "Il Verona vorrebbe 20 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 12 e anche ...

Osimhen chiarisce: "Non sapevo niente! Mia sorella mi ha fatto scendere sotto casa 10 minuti!"

Victor Osimhen, in una chiacchierata esclusiva con Omasports, ha chiarito quanto accaduto in Nigeria con la tanto discussa festa di compleanno.

