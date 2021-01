"Non ci ruberanno anche il Senato". Trump, bomba a scrutinio in corso: ecco l'uomo che può "farlo fuori" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Non ci ruberanno anche il Senato". Donald Trump evoca i brogli nei ballottaggi in Georgia che decideranno la maggioranza nel primo ramo del Parlamento americano, decisivi per capire se il neo-presidente Joe Biden avrà o no l'ostacolo repubblicano in aula. Se sarà, insomma, un'anatra zoppa. E il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in una delle due sfide, essendo davanti col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%), repubblicana, col 97% delle schede scrutinate. "Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha annunciato il reverendo in un video rivolgendosi agli elettori. Warnock sarebbe il primo Senatore afroamericano della Georgia, ma soprattutto potrebbe diventare l'uomo che pone fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Non ciil". Donaldevoca i brogli nei ballottaggi in Georgia che decideranno la maggioranza nel primo ramo del Parlamento americano, decisivi per capire se il neo-presidente Joe Biden avrà o no l'ostacolo repubblicano in aula. Se sarà, insomma, un'anatra zoppa. E il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in una delle due sfide, essendo davanti col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%), repubblicana, col 97% delle schede scrutinate. "Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò ala lavorare per tutti i georgiani", ha annunciato il reverendo in un video rivolgendosi agli elettori. Warnock sarebbe il primore afroamericano della Georgia, ma soprattutto potrebbe diventare l'che pone fine ...

cranfan84 : Guardiamo il lato positivo: non ruberanno mai le mie foto per spacciarsi per me su Grindr. - tagliacerri : RT @CorradoBoveri: Che sia il #NWO , che sia quel che sia , non ci ruberanno il nostro futuro , tantomeno il loro. ???? #Piacenza , oggi:… - OnofrioFabbiano : @scar15385 Ogni volta superano le mie aspettative. Quando hanno messo il var si diceva: ruberanno di meno. Ce ne ha… - Mas78Mc : RT @SecolodItalia1: Elezioni Usa, Trump: “Combatteremo come dannati. Non ci ruberanno anche il Senato” - SecolodItalia1 : Elezioni Usa, Trump: “Combatteremo come dannati. Non ci ruberanno anche il Senato” -

Ultime Notizie dalla rete : Non ruberanno Le disperate accuse di Trump scuotono il voto in Georgia: «Non ci ruberanno anche il Senato» Il Sole 24 ORE Albignasego: sparisce Gesù del presepe, lo avevano rubato due ragazzini

I Carabinieri di Albignasego hanno denunciato un 15enne e un 14enne, che nella mattinata di martedì 5 gennaio hanno asportato la statuetta del Bambin Gesù dal presepe che è stato allestito presso la p ...

Sorpresa a rubare indumenti: “Non so come fare, ho cinque figli”

Una donna nordafricana ha rubato indumenti per bambini dal valore di circa 500 euro. Alla fine è stata arrestata dalla polizia. “Li ho rubati per i miei cinque figli, non sapevo come fare a tirare ava ...

I Carabinieri di Albignasego hanno denunciato un 15enne e un 14enne, che nella mattinata di martedì 5 gennaio hanno asportato la statuetta del Bambin Gesù dal presepe che è stato allestito presso la p ...Una donna nordafricana ha rubato indumenti per bambini dal valore di circa 500 euro. Alla fine è stata arrestata dalla polizia. “Li ho rubati per i miei cinque figli, non sapevo come fare a tirare ava ...