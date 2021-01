Napoli, calciomercato: Fiorentina su Malcuit, ma solo se parte Lirola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Kevin Malcuit potrebbe cambiare maglia in questa sessione di mercato La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo terzino. La trattativa tra Pol Lirola e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Kevinpotrebbe cambiare maglia in questa sessione di mercato Laè alla ricerca di un nuovo terzino. La trattativa tra Pole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - Eurosport_IT : Il Milan pesca in Francia, il Napoli stringe per Zaccagni ??????? #Calciomercato | #Milan | #Napoli - cn1926it : CdS – #Zaccagni, #Napoli in pole: stretta di mano fra #Giuntoli e #DAmico - cn1926it : Rinnovo #Gattuso, vertice con #DeLaurentiis può slittare a fine campionato: due i punti chiave -