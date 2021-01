La pandemia non ferma la Befana ma è la più povera da un decennio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Neanche il Covid è riuscito a fermare la Befana, che è arrivata puntuale anche quest’anno, con le “scarpe rotte” ed un “sacco” davvero misero a causa della crisi economico-sanitaria. Gli esperti stimano una spesa in forte calo per le consuete calze dell’Epifania a causa della crisi e delle restrizioni che hanno limitato gli spostamenti. La calza c’è ma è più vuota Per l’Epifania 2021, sono 6 italiani su 10 che hanno onorato la tradizione, facendo trovare a figli e nipoti un regalo, ma è una calza un po’ più vuota. Lo rivela una indagine condotta da SWG per Confesercenti su 1.200 consumatori, indicando che la spesa media scende del 15% a 58 euro dai 68 euro dello scorso anno. La tradizione è comunque più sentita al Centro e al Sud, dove a fare un regalo per l’Epifania è il 63%, rispetto alle regioni del Nord, dove la quota si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Neanche il Covid è riuscito are la, che è arrivata puntuale anche quest’anno, con le “scarpe rotte” ed un “sacco” davvero misero a causa della crisi economico-sanitaria. Gli esperti stimano una spesa in forte calo per le consuete calze dell’Epifania a causa della crisi e delle restrizioni che hanno limitato gli spostamenti. La calza c’è ma è più vuota Per l’Epifania 2021, sono 6 italiani su 10 che hanno onorato la tradizione, facendo trovare a figli e nipoti un regalo, ma è una calza un po’ più vuota. Lo rivela una indagine condotta da SWG per Confesercenti su 1.200 consumatori, indicando che la spesa media scende del 15% a 58 euro dai 68 euro dello scorso anno. La tradizione è comunque più sentita al Centro e al Sud, dove a fare un regalo per l’Epifania è il 63%, rispetto alle regioni del Nord, dove la quota si ...

riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - NicolaPorro : Ci dicono che non si può votare perché c’è la pandemia. Cercano i #responsabili per tenere in vita il Conte bis. Ma… - borghi_claudio : @Federic39674782 @BertinelliLuigi Indagato, processato e condannato per direttissima. Sia se l'avesse fatto sia se… - asantangelo : Le feste dei ligi-a-parole che hanno violato tutte le regole possibili dichiarando di non violarne alcuna… - Centurione1974 : @mottadell @Lelemarga1 @lubenasich Almeno prima di scrivere queste cose accendete il cervello settatelo su empatia… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non La pandemia non è uguale per tutti Redattore Sociale Scuola chiusa e lockdown, tra i ragazzi scoppia la "sindrome della capanna"

Scuole ancora chiuse. Pandemia a parte, non far tornare sui banchi di scuola i ragazzi può far più male che bene. Ecco come gestire alcuni disturbi comuni con i consigli della ...

Antonio Ingroia: “Mafie e Covid vanno a braccetto”

Antonio Ingroia: "Mafie e Covid vanno a braccetto". L'era del Coronavirus - Intervista all'avvocato ed ex magistrato che afferma: "Farò il vaccino? Non so. Non sono negazionista, ma scettico" ...

Scuole ancora chiuse. Pandemia a parte, non far tornare sui banchi di scuola i ragazzi può far più male che bene. Ecco come gestire alcuni disturbi comuni con i consigli della ...Antonio Ingroia: "Mafie e Covid vanno a braccetto". L'era del Coronavirus - Intervista all'avvocato ed ex magistrato che afferma: "Farò il vaccino? Non so. Non sono negazionista, ma scettico" ...